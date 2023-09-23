الصناعات الغذائية: نؤيد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات لاستكمال التنمية

كشف خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، تفاصيل تأييد النقابة ودعمها للرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا: «النقابة وكل العاملين بها يؤيدون الرئيس السيسي بالترشح، ومعه في كل القرارات التي اتخذها خلال الـ 9 سنوات الماضية».

عدد العاملين بنقابة الصناعات الغذائية

وقال عيش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، إن النقابة عقدت اجتماعا، وتمت الموافقة بالإجماع على تأييد الرئيس السيسي بالترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وهذه الموافقة جاءت بناء على الإنجازات التي تشهدها جميع المحافظات في كل التخصصات.

وتابع: العاملون بقطاع الصناعات الغذائية يتجاوز عددهم أكثر من 150 ألف عامل وموظف إداري، منوهًا بأن الدولة في حاجة لبقاء الرئيس السيسي والترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال عملية الإصلاح الاقتصادي.

إنجازات كبيرة في كل القطاعات

وأوضح أن الدولة شهدت طفرة كبيرة في العديد من المشروعات على مختلف القطاعات مثل «الصحة، النقل، التعليم، الزراعة»، وكل يوم نشهد مشروعا جديدا، لذا قرار التأييد للرئيس السيسي ليس من فراغ.