أول مدرسة دولية رسمية بالوادي الجديد تنهي استعداداتها للعام الجديد

أجرى المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم السبت، جولة تفقدية لمقر المدرسة الرسمية الدولية «I.p.s»، بالخارجة التي تعد أول مدرسة دولية في صعيد مصر، رافقه في الجولة مدير إدارة الخارجة التعليمية وصفي حسن، لمتابعة آخر الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، المهندس سيد عبد العزيز، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تمت متابعة آخر المستجدات والتجهيزات النهائية في إطار الاستعداد لافتتاح المدرسة مطلع العام الدراسي الجديد، كأول مدرسة دولية على مستوى الصعيد، تُقدم خدمة تعليمية متميزة بمصروفات اقتصادية.

تجهيزات ومظهر حضاري بالمدرسة الرسمية الدولية

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى تجهيز قاعات رياض الأطفال، والحجرات الدراسية وأعمال رصف الفناء وأعمال الزراعات وتنجيل الملعب باللون الأخضر المبهج لإضفاء مظهر جمالي وحضاري مشرف يليق بهذا الصرح التعليمي العملاق.

قبول طلاب رياض الأطفال بسن صغير في المدرسة الرسمية

وأوضح، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن محافظة الوادي الجديد أعلنت بالتنسيق مع قطاع المدارس الرسمية الدولية Ips، استثناء من بعض شروط التقديم بالمدرسة استجابة لمطالب أولياء الأمور وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب، حيث تمت الموافقة على النزول بسن القبول بالمستوى الأول من رياض الأطفال لمواليد الفترة من 2 أكتوبر حتى 1نوفمبر2019، والصف الأول الابتدائي حتى مواليد 1 ديسمبر 2019، بجانب قبول التحويل من المدارس الحكومية لتلاميذ المستوى الثاني لرياض الأطفال، وتلاميذ الصف الأول التقديم من هنا.