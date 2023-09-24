رئيس اتحاد المصارعة: عبد اللطيف منيع شرّف مصر وحقق إنجازا كبيرا

أعرب اللواء عصام نوار، رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، عن سعادته بحصد المصارع عبد اللطيف منيع برونزية بطولة العالم والتأهل للأولمبياد، مؤكدًا أن الدولة تدعم جميع الأبطال في المصارعة.

نوار: معسكر الأولمبياد 2024 سيضم الكابتن كرم جابر

وقال «نوار»، خلال تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج، من مصر، والمُذاع على شاشة قناة «cbc»، إنَّ معسكر الأولمبياد 2024 سيضم الكابتن الأسطوري كرم جابر.

دور الدولة في دعم الرياضة

وتابع رئيس الاتحاد المصري للمصارعة، أنَّ «الدولة لم تتوان للحظة وتم إجراء كل الاختبارات والمعسكرات.. الرياضة أمن قومي وجزء هام من القوة الناعمة.. شرفنا وشرف مصر وشرف الاتحاد المصري للمصارعة».

وتابع: «ربنا يفرح مصر بولادها ويفرحوا دائمًا.. عبد اللطيف منيع حقق إنجازا كبيرا بالحصول على الميدالية البرونزية».