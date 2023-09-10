انطلاق اختبارات الشباب والبراعم في لعبة المصارعة بكفر الشيخ

انطلقت اليوم الأحد، اختبارات انتقاء ناشئين جدد للانضمام إلى لعبة المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي في محافظة كفر الشيخ، وشهد مركز بيلا توافد المتقدمين للاختبارات صحبة أولياء الأمور، وحضور أعضاء لجنة الانتقاء من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للمصارعة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

اختبارات القبول واللجنة المشرفة

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في كفر الشيخ، عبر بيان، أن المتقدمين يمرون بعدة اختبارات بداية من قياس الطول والوزن والكشف الطبي واختبارات اللياقة البدنية والنفسية، من قبل اللجنة العليا التي تضم الدكتور جون محفوظ من الإدارة العامة للموهبة ورامي عبد الصبور، من الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور نبيل الشوربجي، الخبير الفني من الاتحاد المصري للمصارعة، والدكتورة شروق أحمد رفعت، المعد النفسي للمشروع القومي للموهبة، بإشراف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة وحضور الدكتور جمال الشهاوي، المشرف العام على المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بكفر الشيخ.

مواعيد اختبارات ناشئين جدد في التايكندو

وأضاف وكيل شباب كفر الشيخ، أن اختبارات انتقاء ناشئين جدد للعبة التايكوندو سوف تعقد غدا الاثنين بمدينة كفر الشيخ، ويوم الثلاثاء 12 سبتمبر بمركز التنمية الشبابية بدسوق للعبة التايكوندو، ويحقق أبطال المشروع بالمحافظة نتائج متميزة بألعاب المصارعة والتايكوندو وتنس الطاولة، وكرمهم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عقب فوز أبطال مصارعة المشروع القومي بالمركز الأول في البطولة الأفريقية للمصارعة بتونس الشقيقة.