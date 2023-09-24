من مدرسة مهجورة لبيت فخم.. ما قصة المنزل المعروض في مزاد أمريكا بملايين الدولارات؟

في 6 أعوام تحوَّلت المدرسة المهجورة في ريف نيفادا، بولاية آيوا الأمريكية إلى منزل يشبه البيوت في القصص الخيالية؛ فهو بين الطبيعة الريفية يمنح شعورًا لمن يراه بالهدوء والرهبة في نفس الوقت من العزلة التامة التي تحيط بالمنزل الموجود على مساحة 27 ألف قدم مربع تقريبًا، ففي عام 2006 كانت المنطقة خاوية، وجدران المدرسة متهالكة وهو الآن ينافس في مزادات أمريكية بسعر 1.75 مليون دولار.

قصة المنزل

بحسب موقع «CNN» و«local12» الأمريكي فمن المحتمل أن يكون منزل الزوجين دين وديان جنسن، واحدًا من أكثر المنازل الفريدة المتوفرة حاليًا في السوق في جميع أنحاء البلاد، إذ يضم المنزل الريفي في ولاية أيوا 4 غرف نوم 6 حمامات بمساحة تزيد عن 27000 قدم مربع، بدأت حكايته عندما اشتروا مدرسة قديمة في عام 2006 أمضوا حوالي 6 سنوات في أعمال تجديد وترميم المبنى وانتقلوا إليه خلال عام 2012، ثم يتم عرضه الآن بمبلغ 1.75 مليون دولار في المزادات، لكن لم يتم عرض المنزل بالكامل هناك جزء منفصل وهوالمنزل خاص لابنهما لوك جنسن.

تميز المنزل من الخارج بشكل جذاب ومن الداخل أيضًا؛ ففي تقرير مصور على «CNN» قال الصحفي فيكتور بلاكويل: «البيت موجود في مساحة كبيرة جدا أشعر أنني سأحب أن أكون هناك، فهو مكون من قاعة رقص، جناح غرفة نوم للضيوف مناسب للملوك، غرفة ألعاب، أو ملعب مساحته 27 ألف قدم مربع».

تفاصيل ترميم المكان

يروي لوك جنسن ابن الزوجين أصحاب المنزل، عن كواليس الترميم قائلًا: «لقد حافظنا على الكثير من الأرضيات الخشبية، وتمكنا من إعادة تسويتها ووضعها مرة أخرى، لذا سترى الكثير من الطوب المكشوف في جميع الأنحاء»، وبجانب صالة وقاعة رقص هناك مطبخ لتقديم الطعام وعدد قليل من أجنحة غرف النوم للضيوف وغرفة ألعاب، كما يشتمل السكن الخاص بهم أيضًا على مطبخ فاخر ومكتبة جيدة الحجم وثلاث غرف نوم، قال جنسن: «في المنزل هناك أسقف بارتفاع 16 قدمًا، مساحات كبيرة من الزجاج تم قطع الكثير من فتحات النوافذ هذه لتكبيرها وخلق ضوء الشمس الطبيعي، فقط مساحة المقياس وجودة التشطيبات مذهلة».