مواطنون بجنوب سيناء للرئيس السيسي: «محتاجينك تكمل الإنجازات»

خلال السنوات القليلة الماضية، شهد قطاع السياحة، الذي يعد من أهم المقومات الاقتصادية التي تسهم بصورة مباشرة في زيادة الدخل القومي لمصر، تطورا كبيرا من خلال اهتمام القيادة السياسية بالمدن الساحلية وتطوير المنشآت السياحية بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى التسويق الخارجي الذي تقوم به وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بمصر.

الحريري: مؤتمر المناخ كان له أثرا إيجابيا على السياحة

وقال غريب الحريري، وهو أحد العاملين بقطاع السياحة في محافظة جنوب سيناء، إن هناك تطورا ملحوظا في الفترة الحالية بقطاع السياحة، خاصة بعد الانتهاء من مؤتمر المناخ الذي شهد حضور جميع رؤساء العالم، وخرجنا أمام العالم بمظهر مشرف، ما كان له أثرا فعالا على السياحة.

شرم الشيخ تطورت في عهد الرئيس السيسي

وتابع «الحريري» في حديثه مع «الوطن»، أن شرم الشيخ شهدت أعمال تطوير في قطاعات عدة، منها الطرق وبناء المدارس والمستشفيات، وفي مجال الرياضة تم تطوير مركز التنمية الشبابية بالهضبة.

وأكد أنه دعما لكل أشكال التطوير بمدن محافظة جنوب سيناء، يجب أن نكمل المسيرة مع رئيسنا، وندعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية «محتاجينك تكمل معانا من أجل أهل سيناء».

تطور قطاع الطرق في عهد الرئيس السيسي

كما شهد قطاع الطرق تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، والتي تعتبر الشريان الرئيسي للبنية التحتية لأي دولة، لتسهم بدورها في رفع الاقتصاد القومي، بالإضافة للمساهمة الفعالة في بناء المدن الجديدة والنهوض بالمجال الصناعي والسياحي والزراعي والتجاري، وهو ما نال استحسان المواطنين.

وقالت أسماء مصطفى، من محافظة القليوبية، وتقيم بمدينة شرم الشيخ، حيث يعمل زوجها، «نحن من محافظة القليوبية وظروف عمل زوجي تلزمنا بالإقامة في شرم الشيخ، ولكننا نذهب لمحافظة القليوبية في الإجازات، وكنا نمكث في الطريق سابقا لأكثر من 9 و10 ساعات حتى نصل لشرم الشيخ قبيل ازدواج الطرق، وذلك نظرا للازدحام، كما أن ضيق الطريق حينها كان يتسبب في الحوادث.

وأضافت «أسماء»، أنه في الوقت الحالي، تم إنشاء طريق مزدوج بعرض 3 حارات، وأيضا افتتاح أنفاق أخرى للتسهيل على المواطنين، فأصبح الطريق أسرع وأفضل، وتضاءل عدد حوادث السيارات، وأصبحت المسافة تستغرق 5 ساعات فقط.

وأكدت «أسماء»، أنه لولا وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ما كنا سنرى مثل هذه المشاريع العملاقة، لذا نطالبه بالترشح لاستكمال ما بدأه من إنجازات نشهدها على أرض الواقع.