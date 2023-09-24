ميناء الإسكندرية الكبير.. 7 مشروعات تحقق نقلة لـ«عروس المتوسط»

تمثل مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، الذي يضم مواني الإسكندرية والدخيلة والميناء الأوسط بمنطقة المكس، أهمية كبرى لخدمة حركة التجارة على البحر المتوسط، بما تضمه من أعمال لتطوير البنية التحتية وإنشاء ساحات التخزين الجديدة، ومحطات متعددة الأغراض إلى جانب حواجز أمواج ضخمة ومناطق لوجستية مختلفة، مع إعادة تأهيل أرصفة الخدمات البحرية، خاصة وأن 60% من حجم التجارة في مصر يجري عبر ميناء الإسكندرية.

ميناء الإسكندرية الكبير

وفق تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان «ميناء الإسكندرية الكبير.. 7 مشروعات تحقق نقلة لعروس المتوسط» تتمثل المشروعات في الآتي:

- يشتمل الميناء على محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بتكلفة 7 مليارات جنيه.

- محطة رصيف 100 متعددة الأغراض بتكلفة 314 مليار جنيه.

- محطة الصب الجاف النظيف بتكلفة 1.6 مليار جنيه.

- رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطاقة 70 ألف طن.

- منطقة لوجستية على مساحة 273 فدانا كمرحلة أولى.

- 3 محاور لربط ميناء الإسكندرية بمحور التعمير.

- حواجز للأمواج بإجمالي أطوال 7 آلاف متر.

ربط الموانىء بخطوط السكك الحديدية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد مُحمدي، خبير هندسة السكك الحديدية، أنّ وزارة النقل، تعمل حاليا على ربط المواني بخطوط السكك الحديدية لتعظيم النقل المتعدد، موضحا لـ«الوطن»، أنّ هذه الجهود تعمل على تعظيم الاستثمار في مصر وتوفير العملة الصعبة.