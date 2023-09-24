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عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى في حماية الجنود الإسرائيليين

كتب:

محمد علي حسن
09:58 ص | الأحد 24 سبتمبر 2023
اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مُشددة من شرطة الاحتلال في اليوم الأول من «عيد الغفران» اليهودي. 

وأفادت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة، بأن قوات الاحتلال شددّت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى المبارك، وأعاقت دخول المُصلين والمُرابطين، لتأمين دخول المستوطنين بأعداد كبيرة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وكان اتحاد «منظمات الهيكل» المزعوم قد دعا إلى اقتحام مركزي للأقصى اليوم وغدا، عشية «يوم الغفران». 

اقتحامات جماعية موسعة للمسجد الأقصى

من جهتها أفادت دائرة الأوقاف الفلسطينية أن المستوطنين نفذوا اقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى على شكل مجموعات تتضمن كل مجموعة 40 مستوطنا، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في باحات المسجد وقبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.

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