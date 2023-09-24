متحف المركبات الملكية ينظم «عروسة وحصان» احتفالا بالمولد النبوي

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ متحف المركبات الملكية ينظم اليوم، فعالية على هامش الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالتعاون مع إدارة الوعي الأثري والتواصل المجتمعي بمشروع تطوير القاهرة التاريخية، وقال أمين الكحكي مدير عام متحف المركبات الملكية، إنّ برنامج الفعالية يشمل ورشة فنية تحت عنوان «عروسة وحصان»، لعمل مجسم للعروسة والحصان يقوم بها الأطفال المشاركين بالورشة، موضحا أن الورشة الفنية مخصصة للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة.

تنظيم حفل فني وغنائي

وأضاف فى بيان صحفى اليوم ، أن الفعالية تشمل أيضا تنظيم حفل فني وغنائي يتضمن فقرات موسيقية متنوعة من عزف على الآلات الموسيقية وفقرات استعراضية وغنائية وعروض تنورة، منوها إلى أن فعاليات الاحتفال تبدأ في تمام الساعة 11 صباحًا، علمًا بأن تذكرة دخول المتحف تشمل حضور جميع الفعاليات.

اليوم الدولي للغات الإشارة

وفي سياق متصل، احتفلت المتاحف المصرية باليوم الدولي للغات الإشارة، أمس الجمعة، بهدف رفع الوعي بأهمية لغة الإشارة، ودعم وحماية الهوية اللغوية والتنوع الثقافي لجميع الصم ومستخدمي لغة الإشارة.

وأوضح قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أنّ الاحتفال هذا العام يأتي تحت شعار «نحو عالم يستطيع فيه الصم ترك إشارتهم أينما كانوا»، للعمل على تسهيل الطرق التي يمكن عن طريقها تعلم لغة الإشارة.