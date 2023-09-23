الأرصاد الجوية: خريف 2023 مختلف عن السنوات السابقة

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد السابق، إنَّ فصل الخريف هو أجمل فصول السنة لاعتدال درجات الحرارة فيه، مؤكدًا أن التغيرات المناخية سيكون لها تأثير واضح خلال فصل الخريف.

عبد العال: درجات الحرارة لفصل الخريف هذا العام بين 34 لـ 35

وأضاف «عبد العال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر»، الذي يُبث على شاشة قناة «cbc»، أنَّ فصل الخريف بدأ هذا العام إلى حد ما بدرجات حرارة مرتفعة ما بين 34 لـ 35 درجة على القاهرة، لافتًا أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

اختلاف خريف 2023 عن الأعوام السابقة

وأوضح رئيس هيئة الأرصاد السابق، أنَّ فصل الخريف سيختلف هذا العام عن الأعوام السابقة، وهناك مخاوف من هذا الفصل نظرا لاختلاف درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الأمطار الخفيفة قد تتساقط أكثر من مرتين خلال الخريف.