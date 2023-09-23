«الأرصاد» تكشف عن حالة الطقس قبل بدء العام الدراسي: الخريف سريع التقلبات

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، ويستعد الطلاب وأولياء الأمور في تلك الفترة للدراسة بالجد والاجتهاد وتجهيز المستلزمات والأدوات المدرسية وشرائها من الأسواق عقب حصول الكثيرين منهم على ما يزيد على ثلاثة أشهر إجازة صيفية.

العام الدراسي الجديد وبداية فصل الخريف

ويأتي العام الدراسي الجديد في بداية فصل الخريف، وبالتحديد عقب انقضاء الأسبوع الأول منه، لذا يهتم أولياء الأمور بمعرفة حالة الطقس في بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، ومن جانبها كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن» حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، موضحة أن الأحوال لا تزال مستقرة، إلا أن طقس بداية العام الدراسي لا يزال بعيدا عن التنبوء لأنه قد يحدث تغيرات جوية، إذ تشهد البلاد في فصل الخريف تغيرات وتقلبات متسارعة، مشيرة إلى أن حالة الطقس حتى بعد غد الاثنين تشهد استقرارا كبيرا.

هل تتأثر البلاد البلاد بمنخفض جوي؟

وعن تأثر البلاد بمنخفض جوي مع بداية العام الدراسي الجديد، نفت الدكتورة منار غانم عدم تأثر البلاد في هذه الفترة بأي منخفضات جوية في أي منطقة من المناطق على مدار هذا الأسبوع، مشيرة إلى أن الأحوال مستقرة، وتشهد درجات الحرارة انخفاضا في الصباح الباكر وخلال الساعات المتأخرة من الليل.

فصل الخريف أجمل فصول السنة

ويعد فصل الخريف أجمل فصول السنة ويتسم بالاعتدال في درجات الحرارة، وتكون حالة الطقس ما بين حرارة الصيف المرتفعة وبرودة الشتاء، لذا يسمى بـ«الاعتدال الخريفي»، ومع ذلك قد يتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في الدرجات العظمى للحرارة على بعض المناطق الخاصة في النصف الأول، بالإضافة إلى كثرة حدوث ظاهرة الشبورة المائية التي تصل من كثافتها أحيانًا إلى حد الضباب.

ويتساوى الليل والنهار في فصل الخريف بمعظم الكرة الأرضية ويبدأ الليل بالزيادة والنهار بالنقصان في النصف الشمالي للأرض، بينما يحدث العكس في النصف الجنوبي لها، ويحدث الاعتدال الخريفي في النصف الشمالي للكرة الأرضية بينما يحدث الاعتدال الربيعي في النصف الجنوبي لها.