عقوبة الأخطاء الأخلاقية للطلاب حسب لائحة الانضباط المدرسي.. تعرف عليها

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقوبة الطالب الذى يرتكب انحرافات أخلاقية مثل التزوير في توقيع ولي الأمر وحيازة أسلحة وأدوات حادة داخل المدارس التحرش الجنسي والسلوكيات الشاذة وحيازة الصور والمجلات المنافية للقيم والأخلاق بلائحة الانضباط المدرسي، والذي أصدرها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

فصل الطالب ونقلة من المدرسة

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، في لائحة الانضباط، أنَّه يتمّ عرض الطالب على لجنة الحماية الفرعية لاتخاذ القرار بفصل الطالب من 3 إلى 5 أيام واتخاذ قرار بنقله إلى مدرسة أخرى، مع توجيه وإرشاد الطالب من قبل الاخصائي الاجتماعي والنفسي.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنَّه يتمَّ إشراك الطالب في الأنشطة مع استمرار ملاحظته من قبل الأخصائي الاجتماعي والنفسي وتوعية الطلاب بمخاطر هذه السلوكيات.