مصرع 35 شخصا في حريق مستودع بنزين بدولة بنين (فيديو)

أفاد ممثل عن وزارة العدل في بنين، بأن ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم، يوم أمس السبت، في منطقة جنوب شرق البلاد، جراء اندلاع حريق في متجر تم فيه تفريغ عبوات من البنزين، وفقا لوسائل إعلام محلية.

طفل بين الضحايا

ونشب الحريق حوالي الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي، في بلدية سيمي بودجي قرب الحدود مع نيجيريا، إذ صرح المدعي عبد الباقي آدم بونجلي، بأن الحريق دمر المتجر وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 35 شخصا، بمن فيهم طفل صغير، وذلك وفقا للتقديرات الأولية، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الحادث، بحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

حريق في مستودع بنزين

وذكر موقع «لا نوفيل تربيون» المحلي، أن الحريق وقع في مستودع للبنزين المهرب ونشب الحريق أثناء عملية تفريغ عبوات من البنزين، وأصيب أكثر من 10 أشخاص آخرين بجروح خطيرة ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في الهواء فوق السوق، بينما يشاهد الناس الواقعة وهم يبتعدون عن المكان بصدمة وفزع.