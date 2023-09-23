نائب رئيس «مستقبل وطن»: السيسي يستحق أصوات كل المصريين في انتخابات الرئاسة

قال النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، خلال اللقاء التنظيمي لحزب مستقبل وطن بمحافظه الجيزة، بحضور المستشار عصام هلال عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إننا اليوم نلتقي لنرسل رسائل قوية ونعلن أننا داعمون للرئيس السيسي، وأيضا إرسال رسالة للعالم أن الشعب المصري بتاريخه الكبير لا يتخلى عن قائد عظيم، حقق الأمن والاستقرار والأمان للمواطن.

تحقيق الإنجازات على جميع القطاعات

وأوضح النائب علاء عابد، أن حزب مستقبل وطن هو أكبر الأحزاب السياسية في مصر، ونحن ندعم الرئيس السيسي لما تحقق من إنجازات على جميع القطاعات والمستويات، وأصبحت مصر أحد أهم الاقتصاديات الناشئة في العالم خلال عامي 2023-2024.

وأضاف «عابد»، أننا ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لفترة رئاسية جديدة، لأنه رئيس إصلاحي جاء ليصلح ما أفسده الآخرون على مدار عشرات السنين، وأنا شخصيا مدين له بدين كبير وهو إعادة الأمن والاستقرار للوطن وهنرد له الجميل ومحافظة الجيزة هتكون رقم واحد.

حزم الحماية الاجتماعية

وقال المستشار عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي يستطيع تحقيق الفوز دون دعم من أحد، ولكننا في الحزب اختارنا الرئيس السيسي مرشحنا رئيسا، من أجل حمايته للفئات الضعيفة وغير القادرة، وحزم الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الرئيس السيسي «لو خاضها دون دعم من أحد سيحقق النجاح لما حققه من إنجازات غير مسبوقة».

وفي ختام كلمته قال النائب علاء عابد، إن الرئيس السيسي يستحق أصوات كل المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، «هنرد الجميل والجيزة هتكون رقم واحد».

جاء ذلك خلال اللقاء التنظيمي لمحافظة الجيزة اليوم برئاسة النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وعضو الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والنائب عادل ناصر أمين محافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن محافظة الجيزة، وذلك لمناقشة خطة الحزب خلال الفترة المقبلة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية ثالثة.