الدفاع المدني السعودي يدعو للابتعاد عن السيول والمستنقعات المائية

طالبت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، اليوم الأحد، المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، على خلفية استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية.

استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية في السعودية

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، في بيان نقلته قناة «الإخبارية» السعودية، على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية التي تتراوح ما بين المتوسط والغزيرة على معظم مناطق المملكة العربية السعودية ابتداء من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل.

هطول الأمطار على مكة المكرمة و المدينة المنورة

وكان المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية قد توقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة، تثير الأتربة، على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.