«حياة كريمة»: تمويل مشروعات «صغيرة ومتناهية» لآلاف المستفيدين بـ27 محافظة

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» على الارتقاء بحياة المواطنين بالقرى والمحافظات، فمنذ تدشينها عام 2019 تعمل على تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، وذلك فى إطار التمكين الاقتصادى للأهالى، والذى تناولته المبادرة من عدة محاور، منها تمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك تنظيم دورات تدريبية لبعض الحرف اليدوية التى يمكن أن يمتهنها المواطن، وتصبح مصدر دخل، والأبرز هو تنظيم ملتقيات للتوظيف والتدريب فى ٢٧ محافظة.

فى أغسطس الماضى، نظّمت «حياة كريمة» ملتقى توظيف بمحافظتى قنا والشرقية، والذى حظى بحضور آلاف المواطنين، الذين تقدّموا بأوراقهم للحصول على وظائف، واستمر الملتقى فى استقبال المواطنين، للتقديم على الوظائف المختلفة لمدة يومين، بالصالة المُغطاة بـ«قنا»، والصالة المغطاة بـ«الشرقية»، ثم انتقلت المبادرة الرئاسية إلى محافظة القليوبية، حيث نظمت ملتقى توظيف لتوفير فرص عمل لجميع المؤهلات والتخصّصات، واستمر أيضاً لمدة يومين، حيث قدّم ملتقى التوظيف لـ«حياة كريمة» خدمات لـ7 آلاف شخص بالمحافظة، وشاركت فيه 55 شركة مختلفة.

«البهنساوي»: تنظيم ملتقيات التوظيف بناءً على طلب الأهالي.. وتوفير 7 آلاف فرصة بكل محافظة

بدورها، قالت د. غادة البهنساوى، رئيس المركز الإعلامى لـ«حياة كريمة»، إن الملتقيات التى يتم تنظمها إحدى الخطوات الجديدة التى تخطوها «حياة كريمة» من أجل دعم المواطن المصرى البسيط والتخفيف عن كاهله، وجاءت نتيجة لجولات الرصد الميدانى، مضيفة لـ«الوطن»: «فكرة تنظيم ملتقيات للتوظيف فى المحافظات المختلفة جاءت نتيجة الرصد الميدانى، حيث ننتشر فى القرى للتعرّف على احتياجات الأهالى، ثم العمل على توفيرها، وأكثر الأمور التى يحتاج إليها الأهالى فى الفترة الأخيرة هى الوظائف».

ولفتت رئيس المركز الإعلامى إلى أن حاجة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجاً لإيجاد وظيفة ثابتة زادت بشكل كبير خلال الفترة الحالية وفترة التخرّج والإجازات الصيفية بشكل عام، فحاجة الأهالى إلى إيجاد وظائف ثابتة هى سبب إطلاق هذه المبادرة وتنظيم ملتقى توظيفى فى المحافظات المختلفة، استكمالاً للدور الذى تلعبه المؤسسة فى التمكين الاقتصادى للأهالى.

التوجيه بصقل مواهب الشباب المتقدّم

وأشارت «البهنساوى» إلى أن مبادرة ملتقيات التوظيف مقسّمة على عدة مراحل، وتتنقل فى بعض المحافظات المختلفة، وحالياً يشهد الأهالى المرحلة الأولى من المبادرة، ودور الملتقى الذى تنظمه «حياة كريمة» لا يقتصر فقط على التوظيف، بل يتم التوجيه بصقل مواهب الشباب المتقدّم، حتى يكون مناسباً للوظائف المختلفة، وذلك من خلال توفير بعض البرامج التدريبية للمتقدّمين للملتقى، ويكون فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ويستمر 3 أيام، وهو عبارة عن تدريب أكاديمى ويعمل على صقل المهارات، فضلاً عن توسيع مدارك الشباب وتثقيفهم.

وأكدت رئيس المركز الإعلامى لـ«حياة كريمة» أن ملتقيات التوظيف يوجد بها الكثير من الشركات والمصانع وجهات التوظيف المختلفة، فضلاً عن أن هذه الجهود كلها من أجل تمكين الشباب والمواطنين الأكثر احتياجاً اقتصادياً، وتتم بالتعاون بين المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» ووزارة الشباب والرياضة ومجموعة نوادى «city club»، حيث إن كل هذه الملتقيات يتم تنظيمها ووجودها فى فرع من فروع النادى بالمحافظات.

وأشارت إلى أن أعداد المستفيدين من هذه الملتقيات الوظيفية التى تنظمها أعداد كبيرة وهو أمر مُرضٍ، حيث يصل إجمالى فرص العمل التى تم توفيرها فى المحافظة الواحدة إلى 7 آلاف فرصة.

وشدّدت «البهنساوى» على أن وجود الملتقيات التوظيفية فى المحافظات المختلفة يأتى نتيجة جهد مجموعات الرصد الميدانى، التى تمكنت من اكتشاف حاجة الأهالى لإيجاد وظائف ثابتة.

وأوضحت «البهنساوى» أن «حياة كريمة» نشرت طريقة التقدم لمتلقيات التوظيف التى تقدّمها، وذلك فى أحد منشوراتها عبر صفحتها الرسمية لمنصة التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث تتضمّن طريقة التقدّم لهذه الملتقيات عدة خطوات، أهمها أن يتوجّه المواطن إلى مقر الملتقى، مصطحباً معه السيرة الذاتية الخاصة به، وبطاقة الرقم القومى، والبحث عن الوظيفة الأنسب له وسط الوظائف المتاحة، والتقديم عليها، وفى اليوم نفسه، يجرى المواطن المقابلة الشخصية للالتحاق بالوظيفة.