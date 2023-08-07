حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأسوان

شنت الوحدات المحلية في محافظة أسوان حملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة في عدة مناطق، من بينها دراو والرديسية ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأزالت الوحدة المحلية لمدينة كوم أمبو، حالات تعد على قطعة أرض في قرية العباسية، بالإضافة إلى إزالة 3 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية في قرية سبيل أبو المجد.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وشارك في هذه الحملة قسم هيئة حماية الأراضي والجمعية الزراعية بأسوان، وتمت مصادرة المواد المستخدمة في البناء، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية.

مصادرة معدات البناء المخالف

من جانبها أجرت الوحدة المحلية في مركز ومدينة دراو إزالة حالات تعدٍ في نجع ونس بقرية الشطب، وتمت مصادرة معدات وأدوات البناء، بينما أزالت وحدة مدينة الرديسية حالة تعدٍ على قطعة أرض في قرية النزل التابعة لها كانت مخصصة لإقامة وحدة إسعاف.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الدولة للحفاظ على الأراضي وتطبيق القانون، وتعزيز النظام العام والمظهر الحضري للمناطق المختلفة في المحافظة.