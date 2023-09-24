انطلاق عروض مهرجان «سماع» في القاهرة بمشاركة 30 دولة (فيديو)

عرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «افتتاح مهرجان سماع تحت شعار رسالة سلام لكل العالم بالقاهرة».

وتضمن افتتاح المهرجان عروضا شعبية وأجواء موسيقية تزين مسرح السور الشمالي بالعاصمة المصرية القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير لتبادل الثقافات المختلفة بين المشاركين والحضور.

مشاركة 30 دولة في المهرجان

وبالإضافة إلى مصر، تشارك 29 دولة في المهرجان، من بينها اليونان وقبرص وجيبوتي والجزائر ورومانيا وجنوب السودان، مما جعل للمهرجان مكانة دولية وشعبية وسط جمهوره والمشاركين.

تبادل الثقافات بين الشعوب

وبحسب التقرير، فإن الفن أصبح أداة فاعلة في تبادل الثقافات مما كان سببا رئيسا في حرص المشاركين من مختلف دول العالم على حضور تلك الفعاليات بما لها من أثر كبير في نشر ثقافات الشعوب.

وقال أحد المشاركين في مهرجان سماع، «جئنا من أجل المشاركة في المهرجان في دورته السادسة عشرة لتمثيل الجزائر، ونتمنى أن يكون تمثيلا مشرفا، وهذا المهرجان من بين المهرجانات الرائدة في العالم العربي كله ويحمل تصورا حول السلام العالمي بمشاركة دول عديدة عربية وغير عربية».