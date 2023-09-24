مستشار بـ«أكاديمية ناصر»: أبطال حرب أكتوبر نقلوا خبراتهم لطلاب الكلية الحربية

قال اللواء أركان حرب الدكتور أحمد يوسف، قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق، والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إنّه لم يشارك في حرب أكتوبر المجيدة فقد كان طالبا في السنة الثانية بالكلية الحربية، لافتًا إلى أنه تولى مناصب قياديا بالقوات المسلحة الباسلة.

ماذا قال الجانب الإسرائيلي عن جيل أكتوبر؟

وأضاف قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق، والمستشار الحالي بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، «كانت هناك رؤى ومقولات في الجانب الإسرائيلي من خبراء وقادة مفادها أنه بانتهاء جيل أكتوبر وخروجه من الخدمة العسكرية سوف يعود الجيش المصري إلى حالة خمول وضعف مجددا».

قادة القوات المسلحة المصرية عملوا على نقل الخبرات بطرق وأشكال كثيرة

وتابع قائد قوات الصاعقة وحرس الحدود الأسبق، أن أبطال حرب أكتوبر نقلوا خبراتهم لطلاب الكلية الحربية، «عمل قادة القوات المسلحة المصرية على نقل الخبرات بطرق وأشكال كثيرة، طلاب الكليات العسكرية يحصلون على جزء نظري وجزء تطبيقي، من يدرس في الكليات العسكرية هم الأبطال والقادة والضباط الذين اكتسبوا خبرات من حرب أكتوبر، وبالتالي كانت طريقة شرحهم لنظريات القتال مرتبطة بما تم تطبيقه في حرب 1973، فكانت المصداقية موجودة، وكان شغفنا كطلاب، ونحن نسمع منهم موجودا والقناعات موجودة، تدربنا وتعلمنا على يد أبطال من الذين نفذوا عمليات واكتسبوا خبرات حقيقية على أرض الواقع في عام 1973م».