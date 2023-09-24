عاجل.. «أمطار وسيول في عدة محافظات».. «الأرصاد» تحذر من طقس الخريف

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سقوط أمطار وسيول بكميات كبيرة في عدد من المحافظات بمصر، تزامنا مع بداية فصل الخريف أمس، وفقا للخصائص الجبلية لكل محافظة على حدة.

أمطار وسيول في فصل الخريف

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، أنّ فصل الخريف تكثر فيه الأمطار والسيول، إذ إنّه فصل انتقالي من حرارة الصيف ورطوبتة إلى الشتاء، حيث انخفاض درجات الحرارة، وتكاثر السحب الممطرة بكميات متفاوتة الشدة، وتصل إلى حد السيول على عدد من المحافظات مثل وسط وجنوب سيناء وشمال الصعيد نظرا للجغرافية لتلك المحافظات.

توقعات بزيادة معدلات سقوط الأمطار في فصل الخريف

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّه وفقا للخرائط الصادرة عن الأقمار الصناعية، يُتوقع أن يشهد فصل الخريف زيادة في معدلات الأمطار والسيول، نظرا لما يشهده العالم من تغيرات مناخية مختلفة زادت في الأعوام الأخيرة، كما تشير توقعات التنبؤات الفصلية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنّ فصل الخريف يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار والسيول، وزيادة تكاثر السحب الممطرة على شمال البلاد، تبدأ من السواحل الشمالية الغربية للبلاد وتمتد نحو الداخل.

منخفض جوي

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ النصف الثاني من فصل الخريف يشهد وجود منخفض جوي قادم في طبقات الجو العليا من جنوب شرق أوروبا، يكون شديد البرودة، حيث يعمل على تكاثر السحب الممطرة والعواصف الرعدية والتي تصل إلى حد السيول أحيانا، وقد تكون مصحوبة بحبات ثلجية خاصة على المناطق الجبلية في سيناء ومناطق متفرقة من شمال البلاد.