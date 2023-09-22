صرف الزيادة الجديدة لمعاش تكافل وكرامة بداية من شهر أكتوبر

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي، لصرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة، بداية من شهر أكتوبر المقبل، حإذ أعلنت صرف الزيادة الجديدة المقدرة بنسبة 15%، لنحو 5 ملايين أسرة.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة

ووجه الرئيس السيسي، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من تكافل وكرامة، بنسبة 15%.

تحقيق الحماية الاجتماعية

وفي وقت سابق، أكدت التضامن الاجتماعي، أن القرارات الرئاسية التي صدرت تهدف لتحقيق الحماية الاجتماعية في ظل ارتفاع الأسعار، ومن بينها الزيادة الجديدة للمستفيدين من تكافل وكرامة.

الحد الأدنى لمعاش تكافل وكرامة

أضافت أنه وفق القرارات الرئاسية الأخيرة التي كانت من بينها الزيادة الجديدة للمستفيدين من معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، لنحو 5 ملايين أسرة مستفيدة، سيكون الحد الأدنى لما تحصل عليه الأسرة نحو 650 جنيها، بخلاف مجانية التعليم لأي أسرة تحصل على معاش تكافل وكرامة.