برنامج «فرصة» يسلّم مشروعات لـ55 سيدة مستفيدة من «تكافل وكرامة»

أعلن برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادي، تسليم مشروعات لـ55 سيدة مستفيدة من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» داخل سوهاج، بهدف تمكينهم اقتصاديا من خلال العمل بالمشروعات المختلفة، للانتقال من الاتكالية إلى الاستقلالية، وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضحت الصفحة الرسمية لـ برنامج «فرصة»، على فيس بوك، أنّ الـ55 مشروع التي تم تسليمهم يشملوا مشروع خياطة بإجمالي 50 ماكينة خياطة، و5 ماكينات سرفلة، إضافة إلى قماش ومستلزمات أخرى، وذلك بالتعاون مع جمعية خير وبركة بمركز المراغة.

وأوضح برنامج «فرصة» أنّ تسليم المشروعات لمستفيدي برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، جاء عقب تلقي تدريب مكثف لمدة شهر على خياطة الملابس، كما أقيم معرض لمخرجات التدريب على هامش احتفالية التسليم، وجرى تسليم المستفيدين شهادة بإتمام التدريب.

تدريب 40 فتاة وشابا على مهارات مهنية وحياتية وتغيير الثقافات

وتابعت الصفحة الرسمية لبرنامج «فرصة»، أنّه جرى تنظيم ورشة تدريبية بعنوان «تدريب مهارات مهنية وحياتية وتغيير الثقافات» بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل، ضمن أنشطة برنامج فرصة، حيث جرى تدريب 40 فتاة وشابا من مراكز «المنشأة، سوهاج، المراغه، ساقلتة»، وجرى التدريب بقاعة مركز التعليم المدني وإعداد القادة بسوهاج، بهدف إكسابهم المهارات المهنية وتجهيزهم لسوق العمل.