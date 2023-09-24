عاجل.. تراجع أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة.. «اعرف عيار 21 بكام»

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، بقيمة وصلت إلى 3 جنيهات، وشهدت الأسعار هبوطا يقدر بنحو 5 جنيهات في منتصف تعاملات أمس، لتصل قيمة تراجع الذهب في مصر خلال يومين إلى 8 جنيهات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الظهيرة، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة 2210 جنيهات.

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الظهيرة 2525 جنيها.

أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 1894 جنيها.

- أما سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة 1477 جنيها.

- كما يبلغ سعر جنيه الذهب الآن 17 ألفا و680 جنيها.