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عاجل.. تراجع أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة.. «اعرف عيار 21 بكام»

كتب:

مريم حنفي
12:23 م | الأحد 24 سبتمبر 2023
أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر

سجلت أسعار الذهب في مصر تراجعا ملحوظا داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، بقيمة وصلت إلى 3 جنيهات، وشهدت الأسعار هبوطا يقدر بنحو 5 جنيهات في منتصف تعاملات أمس، لتصل قيمة تراجع الذهب في مصر خلال يومين إلى 8 جنيهات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات. 

وترصد السطور التالية أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الظهيرة، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21 

- يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في محلات الصاغة 2210 جنيهات. 

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في تعاملات الظهيرة 2525 جنيها. 

أسعار الذهب في تعاملات الظهيرة 

- ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 1894 جنيها. 

- أما سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة 1477 جنيها. 

- كما يبلغ سعر جنيه الذهب الآن 17 ألفا و680 جنيها.

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بقلم مريم حنفي