تمهيد 79 كيلومترا من الطرق في مدينة الطور ضمن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان

انتهت شركة تنمية الريف المصري الجديد، والمسؤولة عن إدارة وتنفيذ المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية 1.5 مليون فدان، من أعمال شق وتمهيد وتشغيل 79 كيلومترا طوليا من الطرق والمدقات بأراضي المشروع في منطقة الطور، بما يمثل 70% من إجمالي المدقات المخطط تنفيذها في أراضي الريف المصري الجديد بالمنطقة.

وذكرت الشركة، في بيان صحفي اليوم، أن تلك الأعمال تأتي بناءاً على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات الأساسية فى مختلف أراضىي الريف المصري الجديد.

تنفيذ البنية التحتية اللازمة لأراضي المشروع

وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، في بيان صدر عن الشركة اليوم، قيام الشركة بمضاعفة الأهمية وإعطاء الأولوية لأعمال تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضي المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق الرغبة فى سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين، وكذلك من منطلق مساهمة الشركة وإدارة مشروع 1.5 مليون فدان في أعمال التنمية التي تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية.

شق الطرق داخل أراضي المشروع

وأشار «عبد الوهاب» إلى حرص شركة تنمية الريف المصري الجديد على الاستمرار وتكثيف الجهود فيما يتعلق بشق الطرق داخل أراضي المشروع والواقعة فى الصحراء، وذلك من منطلق إيمان إدارة مشروع المليون ونصف المليون فدان والقائمين عليه بأن الطرق والمدقات تمثل شرايين حياة تنطلق داخل الصحارى لتخلق فرص التنمية والتطوير والاستثمار فى مختلف الأراضى.

وأوضح «عبدالوهاب»، أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد حرصت خلال العامين الماضيين على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية في مختلف مناطق مشروع 1.5 مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الري المحورى والري بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.

ولفت إلى قيام الشركة حالياً بتكثيف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، تضاف إلى تلك القائمة بالفعل فى كلٍ من المغرة وغرب غرب المنيا، إضافة إلى انتهاء الشركة من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضي المشروع فى المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلاً عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين.