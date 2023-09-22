ندوتان وعرض 9 أفلام في اليوم الثاني لمهرجان الغردقة

تنطلق بعد قليل فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الغردقة لسينما الشباب والمقام حتى 26 من شهر سبتمبر الجاري بمدينة الغردقة.

سيشهد اليوم ندوتان ضمن فعاليات المهرجان في دورته الأولى للفنان هاني سلامة المكرم من قبل المهرجان، والثانية من أجل الاحتفاء بالمخرج العالمي يوسف شاهين وسيحضرها ندوة من تلاميذه على رأسهم الفنان حسين فهمي، والفنانة صفية العمري ومحمود حميدة.

عرض أفلام المسابقة الرسمية في مهرجان الغردقة

كما سيتضمن اليوم عرض عدد من أفلام المسابقة الرسمية وعدد من الأفلام التى تعرض على هامش المهرجان من بينها فيلم المصير، وبرسوم يبحث عن وظيفة وإسكندرية كمان وكمان.

نجوم الفن في مهرجان الغردقة لسينما الشباب

كان المهرجان انطلق، مساء أمس، بحضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي وتم تكريم كلا من هاني سلامة وسولاف فواخرجي التي قام بتسليمها الجائزة الفنان حسين فهمي بجانب تكريم اسم المخرج الراحل يوسف شاهين.

انطلاق الدورة الأولى للمهرجان

وحضر حفل الافتتاح الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشئون السينما، نائبا عن الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس إتحاد النقابات الفنية، والمخرج عمر الجاسر، نائب رئيس إتحاد الفنانين العرب