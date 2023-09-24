استخراج 400 بطاقة رقم قومي لسيدات بمحل إقامتهن في قرية بأسيوط

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات غير القادرات بمحافظات «المنيا - البحر الأحمر - المنوفية - أسيوط».

واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهن، إذ استخرجت 400) سيدة بقرية (الشامية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط).

كما يواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم الخدمات للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة في نطاق محافظات «القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - المنوفية - الغربية - القليوبية - قنا - البحيرة - المنيا - شمال سيناء».

12 ألف بطاقة رقم قومي

وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 11 ألفا و720 بطاقة رقم قومي، ونحو30 ألفا 643 مصدراً مميكناً، وفي ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق، تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، إضافة إلى استحداث قافلة جديدة بمحافظة القاهرة، وقافلة جديدة بالجيزة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.