عزيز مرقة لـ«الوطن»: انتشار أغنية «أحلى واحدة» بين المصريين نجاح كبير لي

كشف الفنان عزيز مرقة عن كثير من التفاصيل الخاصة بمشواره الفني ونجاحه في السوق المصري وذلك خلال ندوة فنية أقيمت له في جريدة الوطن وكان من بينها أكثر أغانيه انتشارا في مصر.

عزيز مرقة يكشف عن أكثر أغانيه انتشارا

قال الفنان عزيز مرقة «قبل سنتين من الآن كانت أغنية «مافي منك» الأكثر انتشارا ولكن الآن أصبحت أغنية «أحلى واحدة»، فالجمهور عندما يراني في الشارع يقولون «أهو اللي بيغني أحلى واحدة» وهذا قبل أن يذكروا اسمي وهذا بالنسبة لي نجاح كبير».

وتابع الفنان عزيز مرقة قائلا: «ويأتي ذلك على الرغم من أن الأغنية لم تحقق نجاحا فور طرحها بل حققته بعد فترة من الوقت؛ ولكن هذا يثبت بأن الإنسان لابد وأن يواصل سعيه وكلما سعيت أكثر كلما زاد حظك».

يذكر أن الفنان عزيز مرقة شارك في إحياء واحدة من حفلات مهرجان القلعة في دورته الـ 31 بجانب عدد كبير من الفنانين من بينهم هاني شاكر ومدحت صالح وغالية بن علي ومصطفى شوقي ومصطفى حجاج وأحمد جمال وغيرهم.