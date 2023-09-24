ارتفاع مكاسب البورصة السوقية إلى 17 مليار جنيه في منتصف التعاملات

شهد منتصف التعاملات في البورصة المصرية، ارتفاع المكاسب السوقية إلى 17 مليار جنيه، وسط ارتفاع المؤشرات بشكل جماعي، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.43%، في منتصف التعاملات عند مستوى 20293.02 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.45% عند مستوى 3846.01 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

«إيجي إكس 100» يرتفع 0.66%

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية اليوم، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» في منتصف التداولات بنسبة 0.66%، عند مستوى 5712.84 نقطة.

قيم وأحجام التداولات

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 1.2 مليار جنيه، من خلال التداول على 305.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 47.391 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 17 مليار جنيه، مسجلًا 1.373 تريليون جنيه في منتصف تداولات اليوم، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

وكانت البورصة المصرية، اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى تاريخي، بعد أن أغلق المؤشر مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» آخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 20080.57 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق.