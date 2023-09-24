مؤشرات البورصة ترتفع في بداية التداولات وسط مكاسب سوقية 11 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تداولات جلسة، اليوم الأحد 24-9-2023، وسط مكاسب سوقية بلغت 11 مليارات جنيه، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.39%، في مستهل التعاملات عند مستوى 20158.04 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.72% عند مستوى 3856.19 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية.

ارتفاع مؤشرات البورصة.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.72%

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية اليوم الأحد، ارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.72%، عند مستوى 5716.31 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة نحو 356.1 مليون جنيه، من خلال التداول على 87.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 14.828 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 11 مليار جنيه، مسجلًا في نهاية الجلسة 1.367 تريليون جنيه، وفقًا لآخر أخبار البورصة.

وكانت البورصة المصرية، قد اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى تاريخي، بعد أن أغلق المؤشر مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» آخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 20080.57 نقطة وهو أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق.