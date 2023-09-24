رئيس «الأرصاد» السابق: تغيرات المناخ تؤثر على الطقس في جميع الدول

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سابقا، إنّ تغيرات المناخ أثرت على الطقس في جميع البلاد، إذ شهدت درجات الحرارة في قارة أوروبا ارتفاعا غير مسبوق، موضحًا: «عِشنا صيفا غير عادي بمصر، ودرجات الحرارة مرتفعة جدا بجميع المحافظات».

الخريف أجمل فصول السنة في مصر

وأكد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية سابقا، خلال حواره في برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الخريف مازال أجمل فصول السنة في مصر، على الرغم من التغيرات المناخية، إذ ترتفع درجات الحرارة وتصل إلى 35 درجة مئوية، ثم تبدأ في الاعتدال.

عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وأكد أنه من سمات فصل الخريفعدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي تتمثل في أمطار غزيرة تصل إلى حد السيول خصوصا بالمناطق الجبلية مثل سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد وحتى وسط الصعيد، بالإضافة إلى وجود أمطار على السواحل، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تكون نسب الأمطار أعلى في فصل الخريف هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة.