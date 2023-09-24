استخراج 200 بطاقة شخصية ضمن مبادرة «بطاقتك حقوقك» بكفر الشيخ

استقبل مركز شباب خان الجني بإدارة شباب مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أكثر من 200 سيدة من قرى «حياة كريمة» لاستخراج الرقم القومي لهن ضمن مبادرة المواطنة المصرية «بطاقتك.. حقوقك»، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ ومصلحة الأحوال المدنية، وذلك في إطار تحقيق رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيام مراكز الشباب بدورها كمراكز خدمة مجتمعية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

استخراج الرقم القومي ضمن مبادرة «بطاقتك.. حقوقك»

من جانبه، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مراكز الشباب على مستوى المحافظة على أتم الاستعداد لتقديم الخدمات التطوعية لخدمة الجمهور وفق بروتوكولات التعاون التي تتم مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم الدعم.

وأشار «محروس» إلى أن استقبال مراكز الشباب للقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية والقوافل الطبية البيطرية بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ لأهالي القرى، بالإضافة إلى التعاون المثمر بين مؤسسة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، لتسهيل استخراج الرقم القومي لسيدات قرى «حياة كريمة» ضمن مبادرة «بطاقتك.. حقوقك» وغيرها من الخدمات التي تُقدم من خلال مراكز الشباب.

تقديم الخدمات المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية

وتستقبل مراكز شباب «حياة كريمة» بمطوبس، المواطنين لتقديم العديد من الخدمات المتنوعة بالتنسيق مع الجهات المعنية بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، ومتابعة أحمد عطية، مدير إدارة شباب مطوبس.