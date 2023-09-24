استعدادات مكثفة لاستقبال فصل الشتاء بمحافظات القناة

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، تكثيف الأعمال التي يتم تنفيذها بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، لتطهير بالوعات وشنايش صرف الأمطار مع اختبارها، استعدادا لفصل الشتاء، وذلك للتأكد من جاهزيتها لصرف الأمطار الغزيرة أو السيول وللتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة قد تحدث.

انتشار سيارات شفط المياه

وأكد «عصمت» مراجعة المعدات وسيارات شفط المياه والفاكيوم والسيول والنافوري والكباش وسيارات نقل المياه، وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة وسيارات الكسح، بالإضافة إلى تواجد مديري الإدارات والمناطق على مستوى محافظات إقليم القناة في كل قطاعات الشركة، والتشغيل والصيانة، والحملة الميكانيكية والأمن والسلامة والصحة المهنية والشبكات والمحطات.

تطهير شبكات الصرف الصحي

وقال إنه تم مراجعة جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، استعدادا لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة إلى تطهير كافة الشنايش وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، لافتا أنه تم إجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع ان تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمتابعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم تدعيم الأسطول الميكانيكي في الفترة الماضية بالعديد من المعدات، منها 20 سيارة كسح سعة، وسيارة نقل أسطوانات كلور مزودة بونش، وسيارتين نافوري، و2 لودر حفار على كاوتش بمواصفات قياسية تلاءم طبيعة العمل، و3 بدالة مزودة بطلمبة غاطسة،.

تشكيل فرق متخصصة

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تشكيل فرق متخصصة من مهندسي ومشرفي وفنيي وعمال الشركة بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، بالاشتراك مع الحملة الميكانيكية للتعامل الفوري والسريع مع المواقف الطارئة التي قد تحدث من أمطار وسيول وأعطال مفاجئة أو أي أزمات على مدار الساعة.