«الشكاوى الحكومية» تسلّم 3 أطفال إلى والدتهم.. «تاهوا في قطار بنها»

نجحت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مجلس الوزراء، في تسليم 3 أطفال لوالدتهم بعد أن تحرك قطار بهم دونها من محطة بنها في القليوبية، بعد أن رصدت منظومة الشكاوى الحكومية منشورًا متداوَلًا على فيس بوك، استغاثت خلاله شقيقة سيدة لم تتمكن من اللحاق بقطار محطة بنها بمحافظة القليوبية، بعد أن أودعت داخله أطفالها الثلاثة القُصر بمفردهم دون مرافق، ولم يكن بحوزتهم سوى هاتفها المحمول وبعض النقود، مُلتمسة خلاله مساعدتها للعثور على الأطفال مرة أخرى.

وعلى الفور، وجّهت منظومة الشكاوى الحكومية، وزارة النقل بمساعدة السيدة للعثور على أطفالها، وأفادت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنّه بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات، جرى تحديد رقم القطار المتواجد به الأطفال الثلاثة، والتأهب لاستقبالهم بمحطة مصر، وفي تلك الأثناء استمر التواصل مع السيدة «ناشرة الاستغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي» لإعلامها بمستجدات الموقف ووصول الأطفال للمحطة.

وجرى استقبال الأطفال من قِبل مدير المحطة وإيداعهم بمكتبه، ليظلوا بمأمن حتى وصول ذويهم، كما تم استخدام إذاعة محطة بنها لاستدعاء الأم وطمأنتها على أبنائها. وعليه، استقلت الأم القطار التالي المُتجه إلى محطة مصر واستلمت أطفالها، وأعربت عن خالص شكرها للحفاظ عليهم وتسليمهم إياها بسلام.