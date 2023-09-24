فرصة أخيرة للالتحاق بمدراس «we» للتكنولوجيا التطبيقية.. 7 أوراق مطلوبة

أعلنت مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية، منح فرص أخيرة للراغبين فى الالتحاق بفروعها في المحافظات، ولم يقدموا إلكترونيا، وذلك من خلال فتح باب التقديم الورقي ابتداء من اليوم الأحد.

وأغلقت مدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية، باب تقديم طلبات الالتحاق بمدارس الشركة إلكترونيا الأحد الماضي، الموافق 17 سبتمبر الجاري.

وتوضح «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد وتفاصيل التقديم الورقى للراغبين في الالتحاق بمدارس «WE» بالمحافظات، وذلك ضمن الخدمات التى تقدمها للقراء.

مواعيد التقديم الورقي

وأتاحت مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية إتاحة التقديم الورقي للالتحاق بفروع المدارس في المحافظات، ابتداء من اليوم الأحد حتى يوم الخميس المقبل.

المحافظات المتاح بها التقديم الورقي

- القليوبية

- البحيرة

- قنا

- أسيوط

- جنوب سيناء

المستندات المطلوبة

- بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها.

- صورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.

- صورة شهادة الميلاد.

- شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- صورة بطاقة ولى الأمر.

- طلب التحاق بالمدرسة.

شروط الالتحاق بمدارس «WE» للتكنولوجيا التطبيقية:

- تمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2022 على 18 عام.

- الحد الأدنى لمجموع درجات القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 225 درجة.

- أن يكون الطالب لائقاً طبيا.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- اجتياز الطالب اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية.

الطلاب المتاح لهم التقديم بخلاف طلاب التربية والتعليم

- متاح التقديم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية الأزهرية.

- طلاب المدارس الدولية

- الطلاب المصريين العائدين من الخارج

- الطلاب الوافدين، «الأجانب».

- الطلاب الحاصلين على الإعدادية للعام الماضي.

أقسام مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

تتكون المدرسة من 5 أقسام هي:

- قسم تكنولوجيا الاتصالات.

- قسم تكنولوجيا الإلكترونيات.

- قسم تكنولوجيا الكهرباء.

- قسم تكنولوجيا المعلومات والحاسب.