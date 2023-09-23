شروط التسكين فى المدن الجامعية والأوراق المطلوبة.. 8 مستندات بينها استمارة إلكترونية

حددت إدارة المدن الجامعية إجراءات وشروط تسكين طلاب الناجحين والملتحقين بكليات تابعة لجامعة القاهرة، في العام الدراسي الجديد 2023-2024.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، شروط التسكين فى المدن الجامعية والأوراق المطلوبة، وذلك لإنهاء تسكين الطلاب في المدينة الجامعية للعام الدراسي المقبل.

شروط الالتحاق بالمدن الجامعية

1- يكون الطالب من غير سكان مدن القاهرة الكبرى.

2ـ يكون الطالب مقيد في إحدى كليات الجامعة بأقسام الليسانس أو البكالوريوس، ويستثنى الطلاب الوافدون المقيدون على منح التبادل الثقافي أو المنح المالية.

3ـ ألا يكون وقع على الطالب أي حكم تأديبي.

4ـ ألا يكون وقع على الطالب المقدم أي عقوبات بإنذار بالحرمان من الإقامة بإحدى المدن الجامعية في العام السابق.

5ـ ألا يكون وقع على الطالب عقوبة بالحرمان من الإقامة بإحدى المدن الجامعية الأخرى.

6- ألا يكون أنهيت إقامة الطالب من المدن الجامعية لعدم سداد أي رسوم متبقية.

7- ألا يكون مستحق على الطالب أي رسوم إقامة سابقة للمدينة نفسها.

8ـ ألا يكون الطالب متزوج أو الطالبة متزوجة، ويستثنى من ذلك الطلاب الوافدين.

9ـ أن تثبت لياقة الطالب الصحية.

10ـ يجوز قبول الطلاب الوافدين المستمعين.

المستندات المطلوبة للتقديم للسكن بالمدينة الجامعية

حددت إدارة المدن الجامعية، المستندات والأوراق المطلوبة من الطالب، للتقديم للسكن في المدينة الجامعية، للعام الدراسي الجامعي المقبل 2023 - 2024، وتتضمن:

1- تقديم استمارة التقديم الإلكترونية.

2- تقديم الملف الورقي الخاص بالمدن الجامعية، والذي يقوم الطالب بتحميله بعد ملء جميع البيانات المطلوبة.

3- تقديم بحث اجتماعي للطالب.

4- تقديم وصل للكهرباء أو للمياه أو للتليفون الأرضي ليتم إثبات السكن.

5- يقدم الطالب صورة البطاقة الخاصة به والخاصة بولي أمره.

6- إرفاق 4 صور شخصية.

7- تقديم الفيش والتشبيه ويكون حديث.

8- تقديم صورة بطاقة الضامن.