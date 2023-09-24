تمهيد 12 طريقا في قرى ومراكز البحيرة استعدادا لاستقبال فصل الشتاء

نفذت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة، برئاسة كريمة عاشور، أعمال مسح وتمهيد طبانات 12 طريقًا بنطاق مراكز دمنهور وكفر الدوار وحوش عيسى وأبو حمص، استعدادًا لاستقبال أمطار فصل الشتاء.

تمهيد طرق البحيرة

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بسرعة تسوية الطرق وخاصة بالقرى المنذر بها بمبادرة «حياة كريمة» قبل موسم الشتاء والأمطار وذلك تسهيلاً للحركة المرورية وتيسيراً على المواطنين.

وجاءت الطرق التي تم العمل عليها كالتالي:

- طريق مدخل الوسطى حتى الخمسين وطريق حمور بمركز دمنهور.

- طريق البسلقون وطريق كوم اشو وطريق علي ماهر وطريق خط النار وطريق بولين وطريق الكنائس بمركز كفر الدوار.

- طريق الشوكة الحاجر من الجنابهة وطريق الحدادات بمركز حوش عيسى.

-طريق جسر مصرف محلة كيل وطريق 105 مالونا بمركز أبو حمص.

جاء ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لرفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة اللازمة لها، لتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.