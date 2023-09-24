«التموين» تكثف ضخ حلوى المولد النبوي في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تكثيف ضخ علب حلوى المولد النبوي بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ وزارة التموين، لإتاحتها أمام جميع المواطنين بسعر مخفض وأقل بنسبة 25% عن المحال.

أسعار حلوى المولد في منافذ التموين

وتبدأ علب حلوى المولد في مجمعات التموين من وزن 1 كيلوجرام وصولا إلى وزن 5 كيلوجرامات، كالتالي:

- علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلوجرام بسعر 100 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 450 جنيها.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 750 جنيها.

أماكن طرح علب حلاوة المولد بأسعار مخفضة

وتطرح شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لوزارة التموين، معلبات حلاوة المولد في معارضها المنتشرة على مستوى القاهرة والجيزة، فضلا عن عدد من فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارة التموين في المحافظات ومعارض أهلا مدارس المنتشرة على مستوى المحافظات.