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«التموين» تقرر خصم 10% من أسعار حلاوة المولد على كميات محددة

كتب:

وفاء الصعيدي
04:05 ص | الإثنين 25 سبتمبر 2023
حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

حلاوة المولد في المجمعات الاستهلاكية

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال شركة مخابز القاهرة الكبرى، خصم 10% على كميات شراء معلبات حلاوة المولد النبوي، والذي يحل موعده يوم الأربعاء المقبل.

خصم على كميات حلاوة المولد من «التموين»

وشمل قرار شركة مخابز القاهرة الكبرى ، وشركات وزارة التموين، إقرار خصم 10% من إجمالي الفاتورة الشرائية على كميات حلاوة المولد التي لا تققل عن 500 كيلو جرام.

وتشمل قائمة أسعار معلبات حلاوة المولد، كالتالي:

- علبة حلوى سادة وزن 1 كيلوجرام بسعر 85 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 1 كيلوجرام بسعر 100 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 2 كيلوجرام بسعر 200 جنيه.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيها.

- علبة حلوى سادة لوكس وزن 5 كيلوجرامات بسعر 600 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 2 كيلو بسعر 300 جنيه.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 3 كيلو بسعر 450 جنيها.

- علبة حلوى فاخرة مكسرات وزن 5 كيلو بسعر 750 جنيها.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.