سعر الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم.. استقرار ملحوظ

شهد سعر الذهب اليوم 24-9-2023 بمنتصف تعاملات اليوم، استقرارا ملحوظا، بعد تراجعه في تعاملات الظهيرة، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا 2210 جنيهات للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

ويمكن التعرف على سعر الأعيرة والجنيه الذهب والذهب عالميًا في السطور التالية:

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 بـ2526 جنيهًا للشراء بدون مصنعية وضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل عيار 18 مبلغ 1894 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 1473 جنيهًا للشراء بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 12

سعر جرام الذهب عيار 12 بـ1263 جنيهًا بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب بـ17680 جنيهًا، بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب عالميًا

بالنسبة سجل سعر الأونصة 1925 دولارًا أمريكيًا.