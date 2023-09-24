إحالة 92 عاملا وموظفا إلى التحقيق لتغيبهم عن العمل بالدقهلية

تفقد محمد عبد الباقي، رئيس مركز ومدينة منية النصر في الدقهلية، بالتنسيق مع إدارة التفتيش والمتابعة برئاسة المركز، عددا من مراكز شباب المدينة والوحدات الصحية والمستشفى العام المركزي بمنية النصر، كما تفقد الإدارة البيطرية بمنية النصر وعددا من الوحدات الخدمية في نطاق المدينة والقرى والوحدات المحلية، وتبين غياب 92 موظفا وعاملا وإحالتهم إلى التحقيق بسبب تغيبهم عن العمل دون إذن.

إحالة عاملين بالوحدات الصحية ومراكز الشباب للتحقيق بالدقهلية

واكتشف رئيس مجلس مدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية، خلال مروره لمتابعة انتظام العمل والتأكد من الانضباط وحسن سير العمل، غياب 92 من العاملين بالوحدة الصحية ومستشفى منية النصر المركزي بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية، وعدد من مراكز الشباب والوحدات الحكومية بقرى ميت الخولي والجنينة في المدينة، فقرر إحالة جميع العاملين المتغيبين إلى جهات التحقيق لمخالفتهم ومحاسبتهم على أعمالهم تحت تصرف النيابة لترك العمل دون إذن.

استمرار أعمال التفتيش المفاجئ والمتابعة وتقييم الأداء

وشدد رئيس مجلس مدينة منية النصر، في بيان له، على تكثيف الحملات على الوحدات الخدمية ومستشفى منية النصر المركزي، والوحدات الصحية ومراكز الشباب ورصد المخالفات، مؤكدا استمرار أعمال التفتيش المفاجئ والمتابعة وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية، حرصًا على تقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه، وفي حال تكرار المخالفات، سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة وفحص جميع مراكز الشباب والوحدات الصحية والخدمية لضمان خدمة أفضل وتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية أو الترفيهية والرياضية للمواطنين داخل الهيئات الشبابية وسيتم تشكيل لجان تتابع المراكز الشبابية والوحدات الصحية بصفة دورية ومستمرة في نطاق المدينة.