لقاءات خاصة مع أبطال فيلم «عنب» خلال كواليس التصوير في «It’s Showtime»

يستعرض برنامج «It's Showtime» الذي تقدمه الإعلامية سمر نعيم على قناة «CBC»، مساء اليوم الأحد في الحادية عشر والنصف مساءً، تصريحات عدد من النجوم عن ردود الأفعال على أعمالهم التي عُرضت في الفترة الماضية.

من هؤلاء النجوم الفنانة سلوى عثمان عن كواليس العمل في مسلسل «جعفر العمدة»، والفنانة بسنت شوقي عن الجدل الذي أثاره مشهد شقيقتها الفنانة داليا شوقي وردود الأفعال على السوشيال ميديا.

من ندوة «ريفو» إلى تفاصيل الجونة السينمائي.. لقاءات وأخبار فنية في «It's Showtime»

كما تابعت كاميرا البرنامج تفاصيل أحدث الفعاليات خلال الأسبوع الماضي ومنها ندوة أبطال مسلسل «ريفو» ضمن فعاليات مهرجان ميدفست، والتي ركزت على المرض النفسي وتأثيره على الصحة، والمؤتمران الصحفيان للإعلان عن تفاصيل مهرجاني القاهرة الدولي للمونودراما والدورة السادسة من الجونة السينمائي.

كذلك كانت كاميرا البرنامج موجودة مع آيتن عامر وإسلام إبراهيم ومحمود الليثي وغيرهم من أبطال فيلم «عنب» خلال كواليس تصوير الفيلم.