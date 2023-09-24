أفلام صيف 2023 تحقق مليوني جنيه في السينمات خلال 24 ساعة

تواصل أفلام موسم صيف 2023 تحقيق إيرادات مرتفعة في شباك التذاكر، إذ نجحت الأعمال الـ10 المعروضة حاليا في السينمات تحقيق مليوني و72 ألف جنيه عن أمس السبت في دور العرض السينمائي، وذلك وفقا لتقرير الإيرادات الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

تصدر فيلم «فوي! فوي! فوي!» للمخرج عمر هلال قائمة إيرادات الأفلام المصرية، محققا مليون و141 ألف جنيه، يليه فيلم «العميل صفر» في المركز الثاني بـ371 ألف جنيه، بينما حقق فيلم «وش في وش» الذي جاء في المركز الثالث 355 ألف جنيه، أما فيلم «ولاد حريم كريم» حقق 93 ألف جنيه ليأتي في المركز الرابع.

«مرعي البريمو» يتراجع إلى المركز التاسع

وفي المركز الخامس بقائمة الإيرادات اليومية، جاء فيلم «بيت الروبي»، والذي حقق إيرادات بلغت 51 ألف جنيه، بينما كان المركز السادس من نصيب فيلم «دولارات دولارات» بـ34 ألف جنيه، وحقق فيلم «مستر إكس» 11 ألف جنيه، وفي المركز الثامن فيلم «ع الزيرو» بـ 8 آلاف جنيه.

وتراجع فيلم «مرعي البريمو» إلى المركز التاسع في شباك الإيرادات مححقا إيرادات بلغت 4 آلاف جنيه، بينما تذيل القائمة فيلم «البعبع» بـ1.214 جنيها.