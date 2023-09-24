رئيس «زراعة النواب»: ارتفاع حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن ملف الثروة الحيوانية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية حاليا، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في حجم الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وأضاف الحصري، في تصريحات صحفية على هامش تنظيم حزب مستقبل وطن بالدقهلية قافلة بيطرية مجانية، أن الدولة تستهدف من خلال جهود الرئيس السيسي تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والألبان، مشيرا إلى أن الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان ارتفع خلال العامين الماضيين، ووفقا للأرقام الصادرة عن وزارة الزراعة، حيث ننتج حاليا نحو 60% من استهلاكنا المحلي من اللحوم، ونستورد الباقي، وكذلك الألبان ننتج نحو 70% من الاستهلاك.

العمل على إنتاج سلالات أكثر إنتاجا من اللحوم والألبان

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن الدولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال العمل على إنتاج سلالات أكثر إنتاجا من اللحوم والألبان، بالإضافة إلى التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا عبر مشروعات الاستصلاح الجديدة وتشجيع المستثمرين على زراعتها وتطبيق نظام الزراعات التعاقدية معها.

وأضاف أن الدولة تسعى إلى تحقيق ذلك من خلال المتابعة المستمرة لصحة الحيوان من خلال تنظيم القوافل البيطرية والتوعية المستمرة للمربين.

اللجنة تقف في صف المزارعين

وأوضح أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب دائما تقف في صف المزارعين والمربين لتذليل أي عقبات أمامهم، ليتمكنوا من التوسع في الإنتاج الزراعي والحيواني، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت عددا من الجلسات لمناقشة ملف الثروة الحيوانية وآليات تنميته وبحثت مع الحكومة تفعيل الهندسة الوراثية للتوسع في محاصيل الأعلاف في مواجهة أزمة ارتفاع أسعارها عالميا.

وأشار إلى أن القافلة البيطرية التي يتم تنظيمها اليوم هي تحت رعاية حزب مستقبل وطن بقرية كفر الدبوسي مركز شربين بمحافظة الدقهلية، أحد المراكز التي نفذت به مبادرة حياة كريمة بمشاركة معهد بحوث صحة الحيوان ومديرية الطب البيطري بالدقهلية ونقابة الأطباء البيطريين وكلية الطب البيطري، بأكثر من 100 طبيب بيطري وأدوية مجانية قيمتها أكثر من 250 ألف جنيه، حيث تم توقيع الكشف البيطري وتطعيم آلاف من الأبقار والخيول والأغنام والدواجن، وتم إجراء العديد من العمليات والأشعة.