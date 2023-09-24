أكثر من أي مدرب في التاريخ.. كيف سجلت صفقات جوارديولا الخيالية رقما قياسيا؟

«أكثر من أي مدرب في التاريخ»، هكذا كشفت تقارير إنجليزية، عن اسم المدير الفني الأكثر إنفاقا على الصفقات عبر تاريخ كرة القدم، في قائمة ضمت 10 مدربين لأندية القمة في العالم.

جوارديولا يتصدر قائمة المدربين الأكثر إنفاقا على الصفقات في التاريخ

بيب جوارديولا، كان في صدارة قائمة المدربين الأكثر إنفاقا في العالم، فمنذ قدومه إلى مانشستر سيتي في صيف 2016، وصل إجمالي إنفاق المدير الفني الإسباني إلى 1.7 مليار جنيه إسترليني، في تاريخه، آخرها إبرامه صفقات خيالية من أجل دعم مشروع «السيتيزين» الذي جنى ثماره مؤخراً بالتتويج بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

التقرير الذي أعدته صحيفة «ذا صن» الإنجليزي، كشف أن البرتغالي جوزيه مورينيو حل في الوصافة، بإجمالي إنفاق 1.6 مليار جنيه إسترليني خلال مسيرته مع الأندية التي دربها في مسيرته، على رأسها مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام وريال مدريد.

يورجن كلوب يظهر في قائمة المدربين الأكثر إنفاقًا على الصفقات في تاريخ كرة القدم

الإيطالي كارلو أنشيلوتي احتل المركز الثالث في القائمة، بعدما أنفق نحو 1.45 مليار جنيه استرليني على الصفقات في مسيرته مع ميلان وتشيلسي وبايرن ميونيخ وإيفرتون وريال مدريد ونابولي.

وفي المركز الرابع حل الإيطالي ماسيمليانو أليجري بـ 1.2 مليار جنيه استرليني، بينما جاء الأرجنتيني دييجو سيميوني خامسا بـ 1.4 مليار جنيه استرليني، ثم توماس توخيل بـ1.02 مليار جنيه استرليني، وتلاه في القائمة الإيطالي أنطونيو كونتي بـ1.01 مليار، بينما حل يورن كلوب المدير الفني الحالي لليفربول في المركز العاشر بـ 971 مليون جنيه إسترليني، وذلك خلال فترة توليه بروسيا دورتموند الألماني والريدز.