تراجع أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأحد.. اعرف وصلت لكام

سجلت أسعار سبائك الذهب في مصر، اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا، داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة؛ وذلك تزامنًا مع تراجع أسعار الذهب اليوم في تعاملات الظهيرة بقيمة وصلت إلى 3 جينهات، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

أسعار سبائك الذهب

كما بلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 اليوم 13,032 جنيه، وسجل سعر سبيكة الذهب 100 جرام 26,0126 جنيها، فيما وصل سعر سبيكة الذهب 10 جرامات عيار 24 اليوم الأحد 26,063 جنيها وعن سعر سبيكة الذهب 50 جراما سجلت 130,063 جنيها.

وبالنسبة لسعر سبيكة الذهب 20 جراما بلغ 52,046 جنيها وسبيكة الذهب 5.35 جرام 14,048 جنيه، فيما وصل سعر سبيكة الذهب 10.35 جرام 27,172 جنيه وعن سعر سبيكة الذهب 31.10 جرام يبلغ 80,931 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

وفي المقابل يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2210 جنيها فيما يسجل سعر سبيكة الذهب عيار 24 اليوم الأحد 2525 جينها، كما يصل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر 1894 جينها، بينما يسجل سعر جنيه الذهب الآن 17680 جنيها.