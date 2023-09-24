14 دولة تشارك بمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة

ينطلق مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة، في الأول من أكتوبر المقبل، تحت شعار «القاهرة عاصمة المونودراما»، و تشارك فيه 14 دولة عربية وأوروبية بجانب ورشة للغة الجسد في المسرح، وورشة العلاج بالفن، وورشة التغطية الصحفية للمهرجانات، فيما تستمر منصة الحكواتي في تقديم العديد من الحكائين المصريين، احتفاءً بفن الحكي كأحد فنون الآداء الفردي، بالإضافة لعروض منصة مونودراما الشاشة.

وقال أسامة رؤوف رئيس مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، إن المهرجان هو الوحيد من نوعه في مصر، ويحظى بالتفاف عربي ودولي كبير، ويعمل بهوية واضحة، ومنهجه قائم على التفاعل والتلاقي الحر لثقافات وحضارات متنوعة من شتى أنحاء العالم، منطلقاََ من هويتنا المصرية الأصيلة، ومستنداََ على تاريخ وحضارة هي الأعرق في تاريخ الحضارات.

وأضاف رؤوف: مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بتفرده وخصوصيته، من المهرجانات القليلة التي تستهدف الجمهور بدون تصنيفات نوعية أو عمرية، وعلى الرغم من وجود العديد من المهرجانات الدولية للمونودراما في الوطن العربي، يظل أيام القاهرة قبلة فناني المونودراما من مختلف دول العالم، ومن هنا كان شعارنا «القاهرة عاصمة المونودراما».

أما عن اختيار الدولة ضيف الشرف، فقال رئيس المهرجان: نختار الدولة ضيف شرف وفق معايير فنية وإنسانية ووعي بما يدور حولنا و يحيق بالعالم، وتحل السودان هذا العام ضيف شرف الدورة السادسة من المهرجان، مُشيرًا إلى دعم وزارة الثقافة للمهرجان ومحاولتها تذليل العقبات قدر الإمكان.

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، ينطلق في دورته السادسة في الفترة من 1 وحتى 5 أكتوبر المقبل، ويرأسه المخرج الدكتور أسامة رؤوف، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.