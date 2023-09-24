8 توجيهات من «تعليم البحيرة» استعدادا للعام الدراسي الجديد.. جاهزية 4224 مدرسة

قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن الفترة الماضية شهدت رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر انطلاقه السبت القادم 30 سبتمبر الجاري، مضيفاً أن الاستعدادات شملت نطاق جميع المدارس بدائرة المحافظة بواقع 4224 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية منهم 987 مدرسة رياض أطفال، و1828 مدارس ابتدائي، و1008 مدرسة إعدادي، و198 ثانوي عام، و203 ثانوي فني.

استعدادات تعليم البحيرة للعام الدراسي الجديد

وأشار وكيل تعليم البحيرة إلى أن العام الدراسي الماضي، شهد دخول عدد كبير من المدارس للخدمة التعليمية منها 290 مدرسة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، هدية الرئيس للريف المصري، و19 مدرسة جديدة أخرى ضمن خطة الوزارة، كما تم التوسع في المدارس العسكرية بإضافة 6 مدارس جديدة، ليصبح عدد المدارس العسكرية بالبحيرة 28 مدرسة عام وفني.

رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد

وشدد على رفع درجة الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024، وكل الضوابط المنظمة في هذا الشأن للوصول إلى عام دراسي منتظم وآمن، وانضباط كامل بالعملية التعليمية، مؤكداً التزام الإدارات التعليمية والمدارس بكل التعليمات.

توجيهات استقبال العام الدراسي في البحيرة

ووجه وكيل تعليم البحيرة بالتشديد على تنفيذ 8 تعليمات جاءت كالآتي:-

-المتابعة المستمرة لمديري الإدارات التعليمية والجهات المعنية لضمان حسن سير العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

-التأكيد على تسليم الطلاب الكتب المدرسية من اليوم الأول، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، والبرامج الدراسية المطورة للتعليم الفني؛ لضمان توافرها لكافة الطلاب.

-الالتزام بالزي المدرسي الموحد، حرصًا على الانضباط داخل المدرسة، مع عدم إجبار الطلاب على شرائه من أماكن بعينها.

-التعريف بمعارض أهلا مدرستي التي تم افتتاحها خلال الفترة السابقة بواقع 19 معرضا بجميع الإدارات التعليمية، لتوفير مستلزمات المدارس بالأسعار المخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

- التواصل مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للقمامة أو إشغالات، والتأكد من سلامة أغطية الصرف، حال تواجدها بمحيط المدرسة.

-التأكيد على أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي بكافة المدارس، لتخفيف ورفع الأعباء عن كاهل أولياء الأمور.

-مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية، وبذل كافة الجهود الممكنة لمحاربتها، تمهيدًا للقضاء عليها، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

-التوسع في المساحات الخضراء، وزرعة أكبر عدد ممكن من الأشجار داخل المدارس، ورعايتها والحفاظ عليها.