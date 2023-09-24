المؤتمر الدولي الـ36 للسيرة النبوية يبحث تعزيز الروابط الإسلامية بين الشعوب

يبحث المؤتمر الدولي للسيرة النبوية الذي يقام في العاصمة الموريتانية نواكشوط، تحت رعاية رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بالمركز الدولي للمؤتمرات، «الصراعات في إفريقيا وحلولها، ودور العلماء والمشايخ والقادة الدينيين في إصلاح ذات البين وتعزيز الروابط الإسلامية بين الشعوب والأمم – إفريقيا نموذجا».

وقد أشرف على التنظيم، التجمع الثقافي الإسلامي بالتعاون والشراكة مع رابطة العالم الإسلامي.

تنامي ظاهرتي الكراهية والإسلاموفوبيا

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد بشاري الأمين العام لهيئة المجتمعات المسلمة إن المؤتمر في سياقه الزماني والمكاني مهم لا سيما في ظل تنامي ظاهرتي الكراهية، والإسلاموفوبيا، التي يتزامن معها الحوادث الأليمة والقاسية على الوجدان الإسلامي والإنساني، من حرق نسخ القرآن الكريم والتطاول على حضرة النبي الكريم، نبي الرحمة والتسامح، من خلال نشر الرسوم المسيئة.

كما أوضح أن العالم الإسلامي أصيب بوباء التنظيمات المتطرفة التي عمدت لأبشع صور الاجتراء غير المبرر، من هدم قبور أولياء الله الصالحين.

في ذات السياق شدّدَ بشاري، على ضرورة نشر فحوى السيرة النبوية، التي تعطي في المقام الأول؛ رسالة للعالم بأن يعيد حساباته في استثمار نعمة العقل التي ميزه الله سبحانه وتعالى بها، بالحد من التطاول على الأديان وقيمها وخاصة الإسلام في دول المجتمعات المسلمة، بالإضافة لمطالبة المجتمع الدولي بسن تشريعات تحمي الشعور الديني ورموزه و كتبه النقدية، وتوجيه نداء واضح وصريح إلى المنظمات الإسلامية للعمل بالحكمة والهدوء الواعي، وبناء جسور التفاهم مع عقلاء العالم خدمة للسلم والأمن والاستقرار.

يذكر أن هذا الحدث القيم، يستقطب كوكبة قيمة، من القائمين على الشأن الإسلامي، ونخب فاعلة من العلماء والمشايخ، والمفتين وقادة الرأي من حول العالم.