تنظيم المسابقة الإبداعية في الإنشاد الديني بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ متمثلة في الإدارة العامة للشباب المسابقة الإبداعية في الإنشاد الديني للشباب، التي أُقيمت اليوم بقاعة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بمشاركة عدد 72 شابًا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب الممثلين للإدارات الفرعية والفائزين في مسابقات المرحلة التمهيدية على مستوى الإدارات التي جاءت برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب.

اكتشاف المواهب ودعمهم ورعايتهم بالتعاون مع مختلف الجهات

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، إنّ مصر زاخرة بالمواهب الشابة في مختلف المجالات، وتسعى وزارة الشباب والرياضة لاكتشافهم ودعمهم ورعايتهم بالتعاون مع مختلف الجهات، فضلاً عن تكثيف وتطوير البرامج والأنشطة المنفذة بمراكز الشباب، مشيراً إلى أنّ تلك الأنشطة تخلق مناخ مناسب للشباب من أجل الإبداع والابتكار واكتشاف المواهب، وفي نهاية اللقاء تم توزيع الجوائز على الفائزين.

أسماء الفائزين في المسابقة الإبداعية في الإنشاد الديني

وقد أدار المسابقة تحكيمياً الدكتور أحمد خضر، أستاذ الموسيقي العربية بكلية التربية النوعية جامعة كفر الشيخ التي أبدع فيها المشاركين، من حيث جمال الصوت وعذوبة الأداء، وجاء بالمركز الأول أحمد مصطفى الجنبيهي ممثلاً لإدارة شباب فوه، والمركز الثاني محمد الشحات خضر التابع لنفس ذات الإدارة، وحصد المركز الثالث أحمد مسعد شرعان ممثلاً لإدارة شباب دسوق، وجاء بالمركز الرابع أحمد عطية رجب ممثلاً لنفس ذات الإدارة، وجاء بالمركز الخامس أحمد سالم غازي، ممثلاً لإدارة شباب مطوبس، وفارس أيمن من ذوى الاحتياجات الخاصة حصد المركز السادس ممثلاً لإدارة شباب الرياض، وفاز بالمركز السابع صلاح أحمد القلشاني ممثلاً لإدارة شباب مطوبس.

وتم تنفيذ تلك المسابقة بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، وبحضور صبحي عبدالعزيز، مدير إدارة الشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير إدارة المشروعات، والدكتورة سهام البشبيشي مسؤول النشاط الديني، وفريق عمل الإدارة العامة للشباب.