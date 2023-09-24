توزيع مواد غذائية ولحوم على الأسر الأولى بالرعاية ضمن «حياة كريمة» بالفيوم

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الاحتفالية التي نظمتها المحافظة، بالتعاون مع مؤسسة «حياة كريمة» وجمعية الأورمان، بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتوزيع مواد غذائية ولحوم، للحالات الأكثر احتياجا من مختلف المراكز والقرى.

ذكرى المولد النبوي

وخلال كلمته قدم محافظ الفيوم، خالص تهانيه القلبية لكافة الحضور، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وقرب حلول الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، داعيًا الله عز وجل أن يجعل هذه الأيام عامرة بالخير والأمن والاستقرار لصالح مصر الحبيبة والفيوم الغالية، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

توزيع كميات كبيرة من اللحوم

وقال المحافظ خلال كلمته: «نحن اليوم بصدد توزيع كميات كبيرة من المساعدات الغذائية واللحوم الطازجة المقدمة من مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيدًا بجهود تلك التحالف والجمعيات والمؤسسات والقائمين عليها، والتي تهدف إلى مشاركة الدولة، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بجميع المحافظات»، لافتًا إلى أهمية دور المجتمع المدني في تخفيف العبء عن كاهل البسطاء، ومحدودي الدخل.

زيادة أعداد المستفيدين من المساعدات

ولفت «الأنصاري» إلى أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة، وتشبيكًا بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهاً بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

التوسع في إقامة منافذ سلع بأسعار مخفضة

وأوضح محافظ الفيوم، أن مصر والعالم أجمع، تمر بظروف اقتصادية صعبة، تحتاج لتكاتف وتوحيد الجهود لعبور تلك الأزمة، مؤكدا ضرورة التوسع في إقامة منافذ لبيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال سلاسل الإمداد التي تقوم بها مؤسسة حياة كريمة، وجمعية الأورمان، بجانب المساعدات المباشرة التي يتم توزيعها، فضلاً عن جهود الدولة بكافة مؤسساتها، في محاربة الغلاء وجشع التجار، وذلك للوصول لحالة من استقرار الأسعار وتوافر السلع.

تقديم مشروعات تمكين اقتصادي

من جانبها أعربت عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ الفيوم، لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة ودعمه المستمر لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والتنموي، مشيدة بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها محافظ الفيوم، فدائمًا مكتبه مفتوحًا أمام جميع مسئولي مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي للتعاون مع المحافظة في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، مؤكدة استمرار التعاون بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان، لتقديم مشروعات تمكين اقتصادي ومساعدات غذائية لأهالينا بمحافظة الفيوم وباقي محافظات مصر.

التوسع في المساعدات والمشروعات

وأعرب نائب مدير جمعية الأورمان، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لدعمه المتواصل لمؤسسات المجتمع المدني والأهلي، وتيسير كافة الإجراءات اللازمة، موضحاً أن كافة القائمين على منظومة العمل بجمعية الأورمان يفخرون بالعمل بمحافظة الفيوم، ويعدون أهلها بالمزيد من المساعدات والمشروعات التنموية والخدمية.

مساعدات تخطت المليار جنيه

وأضاف أن جمعية الأورمان تعمل في محافظة الفيوم على مدار 25 عاما، قدمت مساعدات متنوعة تخطت مليار جنيه، لافتاً إلى بروتوكول التعاون بين جمعية الأورمان ومؤسسة حياة كريمة، بقيمة 60 مليون جنيه، تم تخصيص 9 ملايين جنيه منها لصالح محافظة الفيوم، يستفيد منها 3 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية، بواقع 190 مشروع تمكين اقتصادي بقيمة 6 ملايين جنيه، ومساعدات غذائية ولحوم بقيمة 3 ملايين جنيه.